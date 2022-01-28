Atacante Thiago Galhardo recebe passaporte italiano e abre espaço para contratação no Celta de Vigo

O atacante Thiago Galhardo, que somou passagem por vários clubes no Brasil, agora também é cidadão italiano. Na última semana, o jogador recebeu passaporte do país e agora tem dupla nacionalidade, sendo assim, jogador comunitário na Espanha, onde joga atualmente pelo Celta de Vigo.
Galhardo recebeu o passaporte italiano no consulado do país em Madri, e assim abre espaço para o Celta de Vigo contratar o mexicano Oberlin Pineda. O atacante, que está emprestado pelo Internacional ao clube espanhol até 31 de junho, já disputou 19 partidas nesta temporada.
Além de Internacional, Galhardo já rodou o Brasil e somou passagem por vários clubes, como: Bangu, Botafogo, Comercial, América-RN, Remo, Boa Esporte, Cametá, Brasiliense, Madureira, Coritiba, Red Bull Bragantino, Ponte Preta, Vasco da Gama e Ceará. Ainda somou rápida passagem pelo Albirex Niigata, do Japão.