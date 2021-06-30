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Atacante Stênio celebra gol pelo Rio Branco VN e diz que coletivo da equipe é prioridade

Com um gol na última partida, atleta projetou clássico na próxima semana...
LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 16:32

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 16:32

Crédito: Cid Fernandes/Divulgação Rio Branco VN
Após empatar fora de casa com o Águia Negra, em partida válida pela quarta rodada da Série D, o Rio Branco VN terá um clássico pela frente. A equipe comandada pelo técnico Antônio Carlos Roy, receberá o Rio Branco, no próximo domingo (04). Um dos destaques da equipe na temporada, o atacante Stênio, falou sobre a expectativa para o clássico.- A expectativa é a melhor possível. É um jogo bom de se jogar, clássico estadual, envolve uma rivalidade sadia, as equipes sempre vêm se encontrando em jogos importantes dentro do estado, agora levando isso para uma competição nacional - disse o atacante Stênio sobre o clássico.
Autor do primeiro gol do Rio Branco contra o Águia e um dos destaques do Brancão Polenteiro na temporada, Stênio ainda não havia marcado na competição nacional. O centroavante destacou a importância de voltar a balanças as redes, mas ressaltou que o coletivo é o mais importante.- O gol é sempre muito importante para o atacante, sempre te deixa mais confiante. Mas o foco principal é ajudar minha equipe e meus companheiros com o meu melhor em cada partida, visando sempre um resultado positivo, se for com gols, excelente, pois trabalho sempre para buscar isso.

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