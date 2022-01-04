Atacante Silvio Romero, do Independiente, negocia com o Ceará

Sem conseguir concretizar a chegada de Pablo, que permaneceu no São Paulo, o novo alvo do Ceará para a posição de atacante de referência é o argentino Silvio Romero, atleta do Independiente.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramA informação que vem da imprensa argentina, mais precisamente da emissora local 'TyC Sports', dá conta de que as conversas entre o Vozão e o staff do atleta de 33 anos de idade estão ainda em caráter inicial. Porém, existe otimismo por parte do clube de Porangabuçu pela situação de Romero no seu atual time.