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futebol

Atacante Silvio Romero, do Independiente, negocia com o Ceará

Jogador de 33 anos de idade pode ter sua saída do clube argentino facilitada por pendências financeiras ...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 18:11

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 18:11

Sem conseguir concretizar a chegada de Pablo, que permaneceu no São Paulo, o novo alvo do Ceará para a posição de atacante de referência é o argentino Silvio Romero, atleta do Independiente.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramA informação que vem da imprensa argentina, mais precisamente da emissora local 'TyC Sports', dá conta de que as conversas entre o Vozão e o staff do atleta de 33 anos de idade estão ainda em caráter inicial. Porém, existe otimismo por parte do clube de Porangabuçu pela situação de Romero no seu atual time.
Isso porque, em meio a renovação contratual que prolongou o acordo do atleta até 2023 no Independiente, por conta da delicada situação financeira que vive o clube, pendências financeiras existem e poderia ser um "trunfo" até mesmo para um término antecipado do vínculo sem custos.
Entretanto, outro ponto que precisa ser considerado neste investimento é o fato de que os atletas, na Argentina, tem vencimentos calculados em dólar. Fato esse que, diante do alto valor de câmbio no cenário econômico que vive o país, pode encarecer a operação consideravelmente.
Crédito: Atletaestádesde2017noclubedeAvellaneda(JuanMabromata/AFP

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