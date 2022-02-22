Atacante Rômulo comemora estreia pela equipe profissional do Novorizontino

Um dos principais destaques do Novorizontino na Copinha deste ano - com três gols e três assistências, em seis jogos disputados, o atacante Rômulo fez sua estreia como jogador profissional. O jovem de 20 anos entrou na segunda etapa na derrota contra o Bragantino, no último domingo (20), pela oitava rodada da fase de grupos do Paulistão.Rômulo comemora e fala da "sensação incrível" em participar do seu primeiro jogo no time principal. Entretanto, o atacante lamenta o resultado negativo.

– Foi uma sensação incrível em poder entrar na partida e fazer minha estreia como profissional. Infelizmente não foi da maneira que eu queria, pois, a vitória não veio, mas para mim foi um momento muito especial e gratificante da minha carreira – afirmou Rômulo.Após a estreia no time de cima, o atacante traça novas metas e objetivos em sua carreira. Agora, Rômulo espera ter uma sequência entre os profissionais para reverter a situação do Novorizontino no estadual paulista. Na lanterna do Grupo B e da classificação geral, o Tigre ainda segue sem vencer, com apenas dois pontos ganhos.– Meu objetivo é poder ter uma sequência no time de cima. Ajudar a equipe de alguma maneira para reverter essa situação incômoda na tabela. O torcedor pode esperar um cara bem esforçado, que honra a camisa e que quer estar sempre presente para poder ajudar o time, seja com gols ou assistências.