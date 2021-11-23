Atacante Rojas acerta rescisão e não é mais jogador do São Paulo

O atacante Rojas não é mais jogador do São Paulo. Após o treinamento desta terça-feira, o equatoriano assinou a rescisão do vínculo, que acabaria em dezembro deste ano. A informação foi divulgada primeiramente pelo 'GE' e confirmada no LANCE!. O equatoriano já não vinha sendo aproveitado pela comissão técnica de Rogério Ceni. Para se ter uma ideia, sua última partida foi no empate sem gols contra o Cuiabá, ainda sob o comando de Hernán Crespo. Ele foi relacionado para duas partidas com Ceni, mas não saiu do banco de reservas.