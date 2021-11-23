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futebol

Atacante Rojas acerta rescisão e não é mais jogador do São Paulo

Equatoriano deixa o Tricolor antes do término do contrato, que acabava em dezembro. Nesta temporada, jogador fez 30 jogos, com quatro gols marcados...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 19:29

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 19:29

O atacante Rojas não é mais jogador do São Paulo. Após o treinamento desta terça-feira, o equatoriano assinou a rescisão do vínculo, que acabaria em dezembro deste ano. A informação foi divulgada primeiramente pelo 'GE' e confirmada no LANCE!. O equatoriano já não vinha sendo aproveitado pela comissão técnica de Rogério Ceni. Para se ter uma ideia, sua última partida foi no empate sem gols contra o Cuiabá, ainda sob o comando de Hernán Crespo. Ele foi relacionado para duas partidas com Ceni, mas não saiu do banco de reservas.
Rojas estava no São Paulo desde junho de 2018. No entanto, sofreu uma grave lesão no joelho nesta mesma temporada, que fez ele ficar fora da equipe por quase dois anos. Na campanha do título paulista, Rojas teve boas atuações e seu contrato, que acabaria em maio, foi renovado para dezembro.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021!O camisa sete se despede do São Paulo com 51 jogos disputados e cinco gols marcados. O seu destino ainda não está definido.
Crédito: RojasacertourescisãocontratualcomoSãoPaulonestaterça-feira(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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