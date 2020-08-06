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Atacante Rildo desfalca Avaí no começo da Série B

Atacante sentiu uma lesão muscular na reta final do Catarinense e só deve voltar ao time na 4ª rodada...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 18:52

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 18:52

Crédito: Frederico Tadeu/Avaí FC
A Série B começa neste fim de semana para o Avaí e o técnico Geninho, que foi apresentado na última terça-feira, não poderá contar com o atacante Rildo.Nas quartas de final do Campeonato Catarinense, o atleta sentiu um problema muscular e não conseguiu se recuperar até o momento.
De acordo com o médico Luis Fernando Funchal, responsável pelo DM do Avaí, informou que o atleta não poderá marcar presença nos três primeiros jogos do Leão no torneio.
‘Infelizmente vamos começar o campeonato com algumas lesões. O Rildo teve uma lesão muscular grau dois, mas acho que tem chance de recuperação até o outro final de semana’, afirmou ao site do Avaí.
O Avaí estreia na Série B no próximo sábado, quando recebe o Náutico, na Ressacada.

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