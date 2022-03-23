Atacante Rigoni alcança marca de 50 partidas pelo São Paulo em vitória no Paulistão

Emiliano Rigoni completou 50 jogos com a camisa do São Paulo na última vitória da equipe contra o São Bernardo, na terça-feira (22). Responsável pela assistência que deu origem ao primeiro gol da partida que classificou o Tricolor para as semifinais do Campeonato Paulista 2022, o argentino também foi autor dois gols nesta temporada.

No Tricolor paulista desde junho de 2021, o camisa sete foi uma das peças chaves da última temporada disputada pela equipe. Ao todo, o atacante somou 13 gols vestindo a camisa do São Paulo desde quando foi anunciado.TABELA> Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosJá nesta temporada 2022, Rigoni não apresentou um bom rendimento no começo do campeonato, quando comparado ao último ano. Porém, ele voltou a marcar contra o Mirassol e agora busca retomar seu espaço como titular na equipe. O argentino tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2024.