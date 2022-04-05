Atacante Ricardinho está de volta ao Grêmio

O atacante Ricardinho é mais um ‘reforço’ do Grêmio para a disputa da Série B. Após sete meses em Portugal, onde defendeu as cores do Marítimo, ele volta ao Tricolor.

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Durante a sua primeira passagem no Tricolor, o atleta disputou 32 partidas e anotou 12 gols, números que agradaram a diretoria e torcida.

Agora, de volta ao Grêmio, ele espera mostrar um desempenho superior e exalta a vivência que ganhou no futebol europeu.

'Volto ao Grêmio com mais bagagem e mais preparado para ajudar o time a voltar à série A do Campeonato Brasileiro. Aprendi muito em Portugal, com o estilo de treino e jogo europeu, e agora estou preparado para dar o meu melhor nessa volta a Porto Alegre’, comentou Ricardinho.

Números

No período que ficou em Portugal, Ricardinho disputou 12 partidas com a camisa do Marítimo e anotou um gol.

Contrato

Aos 20 anos, Ricardinho tem acordo com o Grêmio até dezembro de 2024.