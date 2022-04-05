Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atacante Ricardinho está de volta ao Grêmio

Jogador passou os últimos sete meses em Portugal e agora retornou ao Tricolor...

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 17:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2022 às 17:30
O atacante Ricardinho é mais um ‘reforço’ do Grêmio para a disputa da Série B. Após sete meses em Portugal, onde defendeu as cores do Marítimo, ele volta ao Tricolor.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Durante a sua primeira passagem no Tricolor, o atleta disputou 32 partidas e anotou 12 gols, números que agradaram a diretoria e torcida.
Agora, de volta ao Grêmio, ele espera mostrar um desempenho superior e exalta a vivência que ganhou no futebol europeu.
'Volto ao Grêmio com mais bagagem e mais preparado para ajudar o time a voltar à série A do Campeonato Brasileiro. Aprendi muito em Portugal, com o estilo de treino e jogo europeu, e agora estou preparado para dar o meu melhor nessa volta a Porto Alegre’, comentou Ricardinho.
Números
No período que ficou em Portugal, Ricardinho disputou 12 partidas com a camisa do Marítimo e anotou um gol.
Contrato
Aos 20 anos, Ricardinho tem acordo com o Grêmio até dezembro de 2024.
Crédito: Divulgação/Grêmio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Série “Escravos da Fé - Os Arautos do Evangelho”, da HBO Max, tem capixaba
Depoimento de capixaba repercute em série polêmica da HBO Max sobre Arautos do Evangelho
Fernando Henrique Cardoso
Interdição de Fernando Henrique Cardoso: o que é curatela?
Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados