Atacante revelado no Corinthians estreia com vitória em time dos Emirados Árabes: 'Sinto-me em casa'

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Revelado pelo Corinthians, o atacante brasileiro Paulinho foi contratado pelo Khorfakkan, dos Emirados Árabes, e estreou com o pé direito no último fim de semana. O jogador de 27 anos entrou em campo no segundo tempo da vitória de seu time diante do Al Jazira por 3 a 0.

+ Veja a tabela do Mundial de Clubes 2020Fazendo sua estreia pouco tempo após sua chegada, o brasileiro já tem um objetivo fixo em mente: adaptar-se o mais rápido possível. Para isso, contará com uma legião de brasileiros a seu favor, já que o Khorfakkan tem seis brasileiros em seu elenco principal, além da comissão técnica, dirigida por Caio Zanardi.

- O fato de a liga e o meu time terem muitos brasileiros ajuda muito na adaptação. Sinto-me em casa. Não terei problemas com a língua também, já que meu time também é treinado por um brasileiro - comentou Paulinho.

Se o número de compatriotas "joga a seu favor" na adaptação, outro percalço que poderia atrapalhar sua chegada não deve ser um fator de muita influência. Paulinho atuou entre 2015 e 2020 em duas equipes: o Zorya, da Ucrânia, e o Levski Sofia, da Bulgária, e agora sai de dois países frios para jogar em um dos locais mais quentes do mundo.

- O mais difícil era quando eu jogava no frio mesmo. E mesmo assim, na Ucrânia e na Bulgária, consegui me adaptar rápido. Agora, vou atuar no calor, e eu venho do Brasil, então é muito mais fácil para me acostumar novamente - completou.

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Após 13 rodadas na Liga dos Emirados Árabes, o Khorfakkan ocupa a 11ª colocação, longe da zona de rebaixamento, mas ainda atrás dos líderes da competição. O objetivo do clube, agora, é chegar ao pelotão que disputa uma vaga na Champions League Asiática.

- Espero poder alcançar os objetivos do clube e os meus, individualmente. Preciso me adaptar rápido para que no fim da temporada tenhamos êxito e possamos pensar nas próximas. Tive uma ótima passagem na Bulgária e agora é um cenário novo, e espero que seja ainda melhor, que eu possa evoluir como jogador e como pessoa - finalizou o brasileiro.