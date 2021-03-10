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futebol

Atacante revela que deixou o Milan por causa de Ibrahimovic

Piatek afirmou que perdeu espaço com o técnico Stefano Pioli desde a chegada do centroavante sueco. Segundo polonês, sueco só saía dos jogos em caso de lesão...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 10:44

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 10:44
Crédito: Divulgação / Site oficial do Hertha Berlin
Piatek, atacante do Hertha Berlin, explicou que deixou o Milan por conta da chegada de Ibrahimovic. Em entrevista ao canal “Prawda Futbolu”, o polonês afirmou que perdeu muito espaço com o técnico Stefano Pioli e que decidiu ir para o futebol alemão em busca de minutos com o objetivo de se preparar para a Eurocopa.- Ibra chegou e eu queria me preparar bem para a Eurocopa. Não me imaginava sentar no banco por cinco ou seis jogos seguidos. Quando Ibra começa uma partida desde o início, ele não sai mais. Apenas em caso de contusão. Nos primeiros jogos depois da chegada dele, não entrei um minuto. Tive uma chance na Taça da Itália, marquei um gol, dei uma assistência, mas nos duelos seguintes voltei a ficar no banco.
> Veja a tabela da Bundesliga
Piatek também confirmou que o Milan recebeu uma proposta de empréstimo do Tottenham de um ano e meio por conta da lesão de Harry Kane. No entanto, o clube e o jogador preferiram negociar com o Hertha Berlin por conta do tempo de contrato maior com o time da Bundesliga e pela transferência ser permanente.

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