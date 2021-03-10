Atacante revela que deixou o Milan por causa de Ibrahimovic

Piatek, atacante do Hertha Berlin, explicou que deixou o Milan por conta da chegada de Ibrahimovic. Em entrevista ao canal “Prawda Futbolu”, o polonês afirmou que perdeu muito espaço com o técnico Stefano Pioli e que decidiu ir para o futebol alemão em busca de minutos com o objetivo de se preparar para a Eurocopa.- Ibra chegou e eu queria me preparar bem para a Eurocopa. Não me imaginava sentar no banco por cinco ou seis jogos seguidos. Quando Ibra começa uma partida desde o início, ele não sai mais. Apenas em caso de contusão. Nos primeiros jogos depois da chegada dele, não entrei um minuto. Tive uma chance na Taça da Itália, marquei um gol, dei uma assistência, mas nos duelos seguintes voltei a ficar no banco.