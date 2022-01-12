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futebol

Atacante renova com o Bayern de Munique até 2027

Coman, autor do gol do título da Champions League na decisão contra o Paris Saint-Germain, assinou vínculo com o clube alemão nesta quarta-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2022 às 10:54

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 10:54

O Bayern de Munique anunciou a renovação de contrato do atacante Kingsley Coman até 2027. O atleta chegou ao clube bávaro em 2015 após se destacar com a camisa da Juventus e anotou o gol de título da Champions League sobre o Paris Saint-Germain em 2020.- Estou muito feliz, pois o Bayern é um dos melhores clubes do mundo. Estou no clube desde 2015 e é uma grande família. Tudo é perfeito aqui. Meus melhores anos como jogador ainda virão pela frente e estou feliz por passá-los no Bayern. Meu maior objetivo é conquistar a Champions League novamente, mas desta vez junto com os nossos torcedores - disse Coman.
> Veja a tabela da Bundesliga
Oliver Kahn, ídolo e CEO do Bayern, também destacou a importância da renovação com Coman. Com isso, os alemães afastam o interesse de possíveis rivais sobre o camisa 11.
- Clubes do mundo inteiro procuram jogadores com a habilidade de Coman. Esta extensão de contrato é mais um exemplo de como nós somos atraentes a nível internacional. Coman encontrou sua casa esportiva aqui. Estamos satisfeitos por tê-lo conosco no longo prazo.
Com a renovação do atacante, o Bayern de Munique consegue manter uma estrutura sólida para o futuro, uma vez que Kimmich e Goretzka também estenderam seus acordos nos últimos meses. Ainda assim, peças chaves, como Gnabry, Muller, Neuer e Lewandowski possuem vínculos até 2023 e devem conversar com os dirigentes nas próximas semanas.
Crédito: ComanassinoucontratocomoBayernaté2027(Foto:CHRISTOFSTACHE/AFP

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