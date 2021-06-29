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Atacante que marcou mais gols que Haaland na última Bundesliga é reforço do RB Leipzig

André Silva atuou na última temporada com a camisa do Frankfurt e anotou 28 gols no Campeonato Alemão, um a mais que o craque do Borussia Dortmund...
LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 13:08

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 13:08

Crédito: DANIEL ROLAND / POOL / AFP
O RB Leipzig acertou a contratação do atacante André Silva, segundo o "Bild". A negociação para tirar o centroavante português do Frankfurt girou em torno de 23 milhões de euros (R$ 135,6 milhões), além de bônus caso o atleta cumpra algumas metas no novo clube.Na última temporada, o camisa 33 anotou 28 gols no Campeonato Alemão em 32 partidas. Erling Haaland, grande estrela do Borussia Dortmund e um dos nomes mais desejados pelos grandes times da Europa, anotou 27 tentos em 28 jogos disputados. Ambos deram oito assistências durante a Bundesliga.
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Este é o primeiro grande reforço para o técnico Jesse Marsch, que inicia seu trabalho a partir do próximo mês após ter sido campeão austríaco com o RB Salzburg. O norte-americano foi um dos responsáveis por fazer Haaland explodir para o mundo do futebol.
Na última temporada, o RB Leipzig já havia perdido Timo Werner e sofreu com as saídas do zagueiro Upamecano e do técnico Julian Nagelsmann nesta temporada. No entanto, o atual vice-campeão da Bundesliga quer se manter forte e sonhar com o troféu.

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