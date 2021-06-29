Atacante que marcou mais gols que Haaland na última Bundesliga é reforço do RB Leipzig

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O RB Leipzig acertou a contratação do atacante André Silva, segundo o "Bild". A negociação para tirar o centroavante português do Frankfurt girou em torno de 23 milhões de euros (R$ 135,6 milhões), além de bônus caso o atleta cumpra algumas metas no novo clube.Na última temporada, o camisa 33 anotou 28 gols no Campeonato Alemão em 32 partidas. Erling Haaland, grande estrela do Borussia Dortmund e um dos nomes mais desejados pelos grandes times da Europa, anotou 27 tentos em 28 jogos disputados. Ambos deram oito assistências durante a Bundesliga.

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Este é o primeiro grande reforço para o técnico Jesse Marsch, que inicia seu trabalho a partir do próximo mês após ter sido campeão austríaco com o RB Salzburg. O norte-americano foi um dos responsáveis por fazer Haaland explodir para o mundo do futebol.