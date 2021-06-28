AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Atacante que fez gesto supremacista é contratado pelo Bologna

Arnautovic assinou contrato sem custos com clube italiano após passagem pelo futebol chinês. Centroavante já foi eliminado com a Áustria da Eurocopa...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 12:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2021 às 12:11
Crédito: JUSTIN SETTERFIELD / AFP / POOL
O polêmico atacante Arnautovic assinou contrato com o Bologna por três temporadas, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O jogador retorna ao futebol europeu após passagem pelo Shanghai SIPG. Na última Eurocopa, enquanto defendia a Áustria, o veterano chamou atenção por fazer um gesto supermacista contra um atleta da Macedônia do Norte após anotar um gol.O veterano de 32 anos acertou sua rescisão contratual com a equipe chinesa, com quem tinha contrato até 2022. Assim, o jogador receberá sua segunda oportunidade no futebol italiano após uma rápida passagem pela Inter de Milão entre 2009 e 2010.
> Veja a tabela da Eurocopa
Apesar de marcar gols, o atleta tem um longo histórico de polêmicas em seu currículo. Na última Eurocopa, Arnautovic, de origém sérvia, fez um gesto que significa "poder branco" e é utilizado por grupos políticos de extrema direita contra Alioski, que tem vínculo com a Albânia.
Por conta disso, a Uefa suspendeu o atleta por uma partida do torneio de seleções. O atacante também já brigou com companheiro de treino na época de Werder Bremen e sempre foi alvo de torcedores rivais enquanto atuou na Inglaterra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Orlandino Rodrigues de Souza, conhecido como Baiano do Salão (Podemos), vereador de Vitória - condenação por agressão e estupro de criança
Vereador de Vitória é condenado a 31 anos de prisão por estuprar criança
Raysla Hérlem e Jessé Araújo, vítimas do acidente de carro em Santa Teresa
MPES denuncia motorista de acidente que matou dois jovens em Santa Teresa
Imagem de destaque
Quer diminuir a barriga? Veja 4 cardápios práticos para incluir na rotina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados