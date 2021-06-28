Atacante que fez gesto supremacista é contratado pelo Bologna

Crédito: JUSTIN SETTERFIELD / AFP / POOL

O polêmico atacante Arnautovic assinou contrato com o Bologna por três temporadas, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O jogador retorna ao futebol europeu após passagem pelo Shanghai SIPG. Na última Eurocopa, enquanto defendia a Áustria, o veterano chamou atenção por fazer um gesto supermacista contra um atleta da Macedônia do Norte após anotar um gol.O veterano de 32 anos acertou sua rescisão contratual com a equipe chinesa, com quem tinha contrato até 2022. Assim, o jogador receberá sua segunda oportunidade no futebol italiano após uma rápida passagem pela Inter de Milão entre 2009 e 2010.

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Apesar de marcar gols, o atleta tem um longo histórico de polêmicas em seu currículo. Na última Eurocopa, Arnautovic, de origém sérvia, fez um gesto que significa "poder branco" e é utilizado por grupos políticos de extrema direita contra Alioski, que tem vínculo com a Albânia.