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futebol

Atacante projeta início do segundo turno da Série B1 do Campeonato Carioca

Garraty elogia Júnior Gomes e comemora dias livres para trabalhar com novo treinador do Rio São Paulo...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 17:05

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 17:05

Crédito: Gabriel Farias/ Gonçalense
De folga na primeira rodada da Taça Corcovado, o segundo turno da Série B1 do Carioca, o Rio São Paulo só entra em campo no próximo dia 31 de outubro, contra o São Gonçalo, em Itaboraí. O tempo livre para treinar sob o comando de Júnior Gomes, que assumiu o time recentemente, é bem visto pelo atacante Garraty, que falou sobre o início do trabalho do treinador.
- Eu vejo como positiva essa questão de começar folgando. Tivemos uma troca de treinador. O professor Júnior (Gomes) começou nos dando moral, com um método de trabalho que agrada bastante. Com duas semanas de trabalho acho que já vamos estar com todas as ideias dele bem assimiladas e treinadas e vamos ser ainda mais competitivos - disse, antes de completar:
- Pelo que estamos treinando, vamos jogar de maneira intensa e objetiva. Estou muito feliz, porque já estava tendo uma sequência e acredito que posso crescer ainda mais atuando dessa maneira. As coisas vão acontecer para mim e para o nosso time, pode ter certeza - afirmou.
Conforme dito por Garraty, o time folgará na primeira rodada da Taça Corcovado. Somado com o período das semifinais do primeiro turno, serão 14 dias destinados somente aos treinamentos. A expectativa interna é que, com este período, a equipe ganhe em condicionamento físico e entre no comportamento tático pedido por Júnior Gomes.
No primeiro turno da Série B1 do Carioca, o Rio São Paulo ficou em sexto lugar do Grupo A, e não se classificou para as semifinais. A decisão do primeiro turno do Estadual será nesta quarta, dia 24, entre Nova Iguaçu e Sampaio Corrêa, no Laranjão, às 15h.

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