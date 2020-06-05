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futebol

Atacante português se posiciona após ataque a ônibus e atletas do Benfica

Fábio Martins, do Famalicão, questionou o estado do futebol português após atos violentos...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 19:00

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 19:00

Crédito: Jose COELHO / POOL / AFP
O atacante Fábio Martins, do Famalicão, fez um comentário sobre o estado do futebol português após os recentes episódios de violência contra o elenco do Benfica, com apedrejamento do ônibus do clube e vandalismo em casas dos jogadores. Confira o post do jogador, com passagem pela seleção de base.
- É suposto um jogador sentir-se mais motivado para ajudar o clube a chegar a vitórias depois de ver casa vandalizada, ter cabeças partidas, vidros nos olhos ou ser alvo constante de ameaças e assobios? - publicou Fábio, de 26 anos.É suposto um jogador sentir-se mais motivado para ajudar o clube a chegar a vitórias depois de ver casa vandalizada, ter cabeças partidas, vidros nos olhos ou ser alvo constante de ameaças e assobios ? Comentem, sem aquela conversa do ELES GANHAM MILHARES, TÊM DE SE SUJEITAR ?— Fábio Martins (@fabio11martins) June 5, 2020 O ônibus do Benfica foi apedrejado após o empate em casa com o Tondela, nesta quinta-feira. Atletas ficaram feridos e, depois, os muros das casas de Pizzi e do técnico Bruno Lage foram pichados com ameaças e pedidos de saída.E MAIS:Brasileiro que viralizou na Copa de 2018 perde ação contra GloboClube da Arábia Saudita faz oferta pelo volante GregoreRoger Machado: 'Produção de guerra para ter paz não faz sentido'Lucas Paquetá pode ser titular no Milan em jogo pela Copa da Itália E MAIS:

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