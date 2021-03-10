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futebol

Atacante Philippe celebra gols, destaca bom momento e mira título pelo Sharjah

Atacante brasileiro atua no time profissional e na equipe sub-21, enquanto está se adaptando ao futebol árabe...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 11:38

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 11:38
Crédito: Philippe busca conquistar espaço no time profissional do Sarjah (Divulgação/Sharjah FC
O atacante Philippe vem tendo um início muito bom pelo Sharjah FC, dos Emirados Árabes. Contratado junto ao Vila Nova no início deste ano, o centroavante tem feito bons jogos e marcando gols importantes para a sua equipe. Atuando pela equipe sub-21, o brasileiro já soma três gols em cinco jogos. Dois deles foram marcados na partida contra o Al Nasr, disputada na última terça-feira, e vencida pelo Sharjah por 4 a 0. Philippe falou sobre seu início no futebol árabe.- Esse momento tem sido muito importante para mim e para todo o time. Muito feliz por poder ajudar a equipe marcando os gols. O nosso pensamento é de manter essa mesma pegada e engatar uma boa sequência de vitórias. O pensamento agora é no jogo de sábado. Espero que possamos vencer e continuar na briga pelo título - disse.
Por ter chegado no meio da temporada, Philippe tem se intercalado entre os jogos na equipe sub-21 e no profissional. No profissional, o centroavante fez dois jogos. O atacante falou sobre esse período em que atua por duas equipes, e destacou a importância de ganhar minutos.
- Não é fácil, temos jogos perto uns dos outros, mas é muito importante fazer parte dos dois grupos. É muito bom também estar jogando para ganhar minutos dentro de campo. Espero continuar ajudando para conquistar ainda mais o meu espaço dentro do clube - concluiu.

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