Atacante Philippe celebra gols, destaca bom momento e mira título pelo Sharjah

O atacante Philippe vem tendo um início muito bom pelo Sharjah FC, dos Emirados Árabes. Contratado junto ao Vila Nova no início deste ano, o centroavante tem feito bons jogos e marcando gols importantes para a sua equipe. Atuando pela equipe sub-21, o brasileiro já soma três gols em cinco jogos. Dois deles foram marcados na partida contra o Al Nasr, disputada na última terça-feira, e vencida pelo Sharjah por 4 a 0. Philippe falou sobre seu início no futebol árabe.- Esse momento tem sido muito importante para mim e para todo o time. Muito feliz por poder ajudar a equipe marcando os gols. O nosso pensamento é de manter essa mesma pegada e engatar uma boa sequência de vitórias. O pensamento agora é no jogo de sábado. Espero que possamos vencer e continuar na briga pelo título - disse.