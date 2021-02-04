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Atacante Philippe acerta com o Sharjah FC, dos Emirados Árabes

Atual líder da liga dos Emirados Árabes, o Sharjah se reforçou para o restante da temporada com o brasileiro revelado e que brilhou muito pelo Vila Nova...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 16:57

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 16:57

Crédito: Philippe chega para ser mais uma peça do Sharjah FC (Divulgação/Sharjah
Revelado pelo Vila Nova FC e com uma passagem de muito destaque pelo clube goiano, o atacante brasileiro Philippe é o mais novo reforço do Sharjah FC, clube dos Emirados Árabes e que lidera a primeira divisão da liga nacional. O atacante comentou sobre a nova etapa da carreira e as expectativas no novo clube.- É uma ótima oportunidade poder atuar no Sharjah. É a minha segunda passagem fora do Brasil, isso é muito bom. Agora em um país com uma cultura totalmente diferente da nossa no Brasil. A adaptação acredito que vai ser fácil, tem muitos brasileiros no time. Claro que terei que me adaptar ao estilo de jogo, fuso horário, mas rapidinho a gente pega - disse o brasileiro.Philippe fez a sua estreia profissional pelo Vila Nova em 2018 e logo foi contratado pelo Sion, da Suíça. No segundo semestre de 2020, o atacante retornou ao clube goiano e fez parte da campanha do acesso à série B 2021. O atacante contou sobre a estrutura da equipe e o que o levou a aceitar a proposta.
- O clube já tinha me procurado em 2019, quando ainda estava na Suíça. Na ocasião, não aconteceu porque o Sion não me liberou. Agora eu vim, eles me mostraram toda a estrutura do time, os jogadores, as pretensões do clube, e isso tudo me encantou. É um projeto muito bacana. Quando eu cheguei e vi toda a estrutura da equipe, isso me animou bastante e não pensei duas vezes em assinar - completou Phillipe.

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