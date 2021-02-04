Atacante Philippe acerta com o Sharjah FC, dos Emirados Árabes

Revelado pelo Vila Nova FC e com uma passagem de muito destaque pelo clube goiano, o atacante brasileiro Philippe é o mais novo reforço do Sharjah FC, clube dos Emirados Árabes e que lidera a primeira divisão da liga nacional. O atacante comentou sobre a nova etapa da carreira e as expectativas no novo clube.- É uma ótima oportunidade poder atuar no Sharjah. É a minha segunda passagem fora do Brasil, isso é muito bom. Agora em um país com uma cultura totalmente diferente da nossa no Brasil. A adaptação acredito que vai ser fácil, tem muitos brasileiros no time. Claro que terei que me adaptar ao estilo de jogo, fuso horário, mas rapidinho a gente pega - disse o brasileiro.Philippe fez a sua estreia profissional pelo Vila Nova em 2018 e logo foi contratado pelo Sion, da Suíça. No segundo semestre de 2020, o atacante retornou ao clube goiano e fez parte da campanha do acesso à série B 2021. O atacante contou sobre a estrutura da equipe e o que o levou a aceitar a proposta.