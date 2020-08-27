Atacante Pepê é dúvida para jogo decisivo no domingo

O Grêmio venceu o Caxias, ficou próximo de confirmar o tricampeonato estadual, mas Portaluppi terá um motivo para se preocupar. Trata-se do atacante Pepê, que deixou o campo machucado e ganhou status de dúvida.Logo no começo da etapa inicial, o atacante sentiu um problema na coxa esquerda e caiu no gramado. Os médicos não pensaram duas vezes e pediram a substituição do atacante que cedeu o seu lugar a Everton.