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futebol

Atacante Pepê é dúvida para jogo decisivo no domingo

Camisa 25 sentiu uma lesão muscular na coxa esquerda e precisou deixar o campo no começo da etapa final...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 00:56

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 00:56
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
O Grêmio venceu o Caxias, ficou próximo de confirmar o tricampeonato estadual, mas Portaluppi terá um motivo para se preocupar. Trata-se do atacante Pepê, que deixou o campo machucado e ganhou status de dúvida.Logo no começo da etapa inicial, o atacante sentiu um problema na coxa esquerda e caiu no gramado. Os médicos não pensaram duas vezes e pediram a substituição do atacante que cedeu o seu lugar a Everton.
Nesta quinta-feira, Pepê deve passar por exames para constatar a gravidade da lesão. Caso não possa jogar, Portaluppi terá um desfalque não só para a decisão do estadual, mas para a sequência do Brasileirão.
Calendário
Grêmio e Caxias voltam a se enfrentar no próximo domingo, a partir das 16h (Horário de Brasília), na Arena do Grêmio.

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