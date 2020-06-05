Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atacante Pepê desperta o interesse do futebol alemão

De acordo a Rádio Bandeirantes, o Wolfsburg-ALE procurou os agentes do atleta para entender a situação contratual...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jun 2020 às 21:51

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 21:51

Crédito: Reprodução/TV
Se a diretoria do Grêmio está com o sinal de alerta ligado por conta de Everton Cebolinha, agora precisa prestar atenção no atacante Pepê, que está na mira do futebol alemão.E MAIS:Brasileiro fala dos protocolos na Rússia: ‘Fazemos testes toda semana’'Recém-criado', Mazatlán deve ter escudo e uniforme em duas semanasNa volta do futebol português, brasileiro se destaca no PortimonenseDe acordo com a informação divulgada pela Rádio Bandeirantes, o Wolfsburg-ALE, entrou em contato com o staff do jogador para entender a situação contratual e o desejo do atleta em jogar na Europa.
Apesar da sondagem, o clube da Bundesliga não fez nenhum contato formal com a diretoria do Grêmio, que só irá se manifestar em caso de procura dos alemães.
Aos 23 anos, Pepê tem ganhado cada vez mais espaço no elenco de Renato Gaúcho. Na temporada passada, o atacante chegou a disputar partidas decisivas e quando saiu do banco apresentou um bom futebol.
O contrato de Pepê com o Tricolor vai até dezembro de 2022 e o valor de mercado está na casa dos 6.80 milhões de euro, segundo o site Transfermaket. E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Passageiro assiste vídeo de abuso infantil e acaba detido dentro de ônibus em Vitória
Imagem de destaque
Trabalhadores recebem salário após protesto em frente à Prefeitura de Vila Velha
Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados