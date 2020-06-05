Atacante Pepê desperta o interesse do futebol alemão

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Se a diretoria do Grêmio está com o sinal de alerta ligado por conta de Everton Cebolinha, agora precisa prestar atenção no atacante Pepê, que está na mira do futebol alemão.E MAIS:Brasileiro fala dos protocolos na Rússia: ‘Fazemos testes toda semana’'Recém-criado', Mazatlán deve ter escudo e uniforme em duas semanasNa volta do futebol português, brasileiro se destaca no PortimonenseDe acordo com a informação divulgada pela Rádio Bandeirantes, o Wolfsburg-ALE, entrou em contato com o staff do jogador para entender a situação contratual e o desejo do atleta em jogar na Europa.

Apesar da sondagem, o clube da Bundesliga não fez nenhum contato formal com a diretoria do Grêmio, que só irá se manifestar em caso de procura dos alemães.

Aos 23 anos, Pepê tem ganhado cada vez mais espaço no elenco de Renato Gaúcho. Na temporada passada, o atacante chegou a disputar partidas decisivas e quando saiu do banco apresentou um bom futebol.