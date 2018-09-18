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Drama

Atacante Pedro vai operar o joelho e desfalca o Fluminense até 2019

Camisa 9 sofreu um estiramento nos ligamentos do joelho direito, foi reavaliado e terá de passar por cirurgia. Previsão de retorno é de seis meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 17:59

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 17:59

Pedro era o principal nome do Fluminense neste ano Crédito: Lucas Merçon/Fluminense F.C.
A notícia que torcedor tricolor nenhum queria ouvir: Pedro terá de operar o joelho direito e está fora da temporada. O jogador sofreu uma lesão no local na partida contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, e tentou realizar um tratamento conservador. Mas, após novos exames, a necessidade de cirurgia foi confirmada. A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo LANCE!.
Em entrevista coletiva no CT Pedro Antonio, o diretor executivo de futebol Paulo Angioni explicou melhor a situação do atacante e aproveitou para falar sobre outros assuntos diversos.
- Estou aqui em uma situação extremamente ingrata. Todas as vezes que se tem de falar de algo dolorido se sofre. É para comunicar o Pedro, que vive uma situação de paciente. Há necessidade de cirurgia. É um jovem promissor, mas a vida reserva essas situações. Não sou a pessoa indicada para tratar da questão clínica, mas tivemos a baixa do coordenador médico do clube, o Douglas Santos, em virtude da emergência de uma outra cirurgia - disse.
Pedro se machucou no dia 25 de agosto, diante do Cruzeiro Crédito: Fernando Michel/Agência Estado
O Fluminense vive um drama sem seu centroavante titular. Em quatro jogos, os atacantes tiveram muita dificuldade para encontrar o caminho do gol e apenas Luciano, no duelo contra o Atlético-PR, conseguiu marcar. Angioni descartou a contratação de um novo jogador para a posição.
- Não, nenhuma chance. Quando identificamos a chance de perder o Pedro em negociação, o departamento de inteligência monitorou diversas situações viáveis no marcado. Trouxemos o Kayke. Então, não há chance de repor de novo. No momento não cabe - disse, falando ainda sobre a possibilidade do jogador deixar o clube quando retornar da lesão.
- Não há chance de ele, após a cirurgia, não voltar ao nível que ele tinha. Vamos dar força a ele e, ao voltar a jogar, certamente renderá bem e, teoricamente, poderá despertar novos interesses de outros clubes - completou.

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