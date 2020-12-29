Atacante Paiva não continuará no Náutico em 2021

Crédito: Caio Falcão/Náutico

O Náutico e o atacante Paiva bem que expressaram seus desejos de que o paraguaio tivesse seu acordo de empréstimo no Timbu prorrogado. Entretanto, não será possível.+CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO DA SÉRIE BSegundo informação publicada pelo portal 'JC', o Olimpia se mostrou irredutível nas negociações e manteve sua postura de contar com o avante de 23 anos de idade pensando nos trabalhos de pré-temporada que serão iniciados no próximo dia 7 de janeiro.

O Timbu chegou a montar duas estratégias de negócio onde Paiva continuaria no clube até o final de 2021 ou, ao menos, até o fim do mês de janeiro, data prevista para o término da Série B do Brasileirão. Ambas as possibilidades foram rejeitadas pelo clube de Assunção que preferiu exercer a cláusula prevista no acordo inicial (válido até 31 de dezembro) onde seu retorno imediato poderia ser solicitado a qualquer momento.