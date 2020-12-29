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futebol

Atacante Paiva não continuará no Náutico em 2021

Jogador paraguaio que pertence ao Olimpia-PAR teve cláusula de retorno imediato exercida pelo dono de seus direitos...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 17:35

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 17:35

Crédito: Caio Falcão/Náutico
O Náutico e o atacante Paiva bem que expressaram seus desejos de que o paraguaio tivesse seu acordo de empréstimo no Timbu prorrogado. Entretanto, não será possível.+CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO DA SÉRIE BSegundo informação publicada pelo portal 'JC', o Olimpia se mostrou irredutível nas negociações e manteve sua postura de contar com o avante de 23 anos de idade pensando nos trabalhos de pré-temporada que serão iniciados no próximo dia 7 de janeiro.
O Timbu chegou a montar duas estratégias de negócio onde Paiva continuaria no clube até o final de 2021 ou, ao menos, até o fim do mês de janeiro, data prevista para o término da Série B do Brasileirão. Ambas as possibilidades foram rejeitadas pelo clube de Assunção que preferiu exercer a cláusula prevista no acordo inicial (válido até 31 de dezembro) onde seu retorno imediato poderia ser solicitado a qualquer momento.
Com isso, a passagem de Paiva pelos Aflitos chega ao fim com 28 partidas realizadas e quatro gols marcados.

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