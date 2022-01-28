Atacante Pablo assina rescisão e não é mais jogador do São Paulo

O atacante Pablo não é mais jogador do São Paulo. A rescisão do jogador com o clube do Morumbi foi publicada na tarde desta sexta-feira (28), no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. O contrato do jogador iria até o final de 2023. As conversas para acertar a rescisão se arrastavam desde a última semana, já que o atacante gostaria de receber os valores devidos pelo São Paulo. Sem clima para continuar no clube e muito criticado pela torcida por conta dos gols perdidos, Pablo deixa o Tricolor com 121 jogos, 32 gols e 11 assistências.