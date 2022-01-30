Atacante Muriqui celebra retorno ao futebol brasileiro após mais de uma década

Além do sentimento de alívio nutrido pela equipe do Avaí como um todo frente a vitória contra o Barra, a primeira no Campeonato Catarinense de 2022, um nome em especial viveu uma noite de sábado (30) diferente.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque o atacante Muriqui, ex-Vasco e que tem longa carreira no futebol asiático, retornou ao clube de Florianópolis depois de 13 anos distante do futebol brasileiro e teve justamente o embate do fim de semana marcando sua reestreia.

Após confirmada a vitória por 2 a 0 na Ressacada, o atleta hoje com 35 anos de idade não escondeu o misto de felicidade tanto pelo momento em particular como pensando na campanha do Avaí no estadual:

- Fiquei muito feliz de poder estar em campo novamente vestindo a camisa do Avaí. Foram muitos anos longe daqui, um lugar que gosto muito, e estava ansioso por esse momento. Perdi os primeiros jogos do campeonato para aprimorar a parte física, devido ao longo tempo parado, mas graças a Deus estou de volta e pude retornar com vitória do time. Três pontos muito importantes que nos dão confiança para a sequência. Agora é seguir trabalhando, cada vez entrosando mais a equipe, para que os resultados positivos sigam acontecendo.

O próximo compromisso do Leão da Ilha na temporada será na cidade de Jaraguá do Sul onde a equipe visita o Juventus, na próxima quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília).