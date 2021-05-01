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futebol

Atacante Micaelly se destaca na sua chegada ao São Paulo

Jovem atleta marcou seu primeiro gol pelo Tricolor do Morumbi na goleada sobre o Flamengo, por 3 a 0. Clube entra em campo neste sábado, pelo Brasileirão Feminino 
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LanceNet

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Publicado em 

01 mai 2021 às 14:18

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 14:18

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu o Flamengo por 3 a 0, na última semana. Destaque na partida, a atacante Micaelly marcou seu primeiro gol pelo Tricolor, dando tranquilidade para a equipe conseguir o importante resultado.
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Titular em todas as partidas até o momento, ela já se transforma em uma das principais peças do sistema ofensivo são-paulino. Mesmo com 20 anos de idade e enfrentando dificuldades extra-campo, como o alagamento da sua casa, ela vem dando conta do recado no Tricolor.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA - Estou muito feliz pelo início do campeonato, e por conseguir me destacar, sempre me entregando bastante para ajudar a equipe. Sabemos que ainda temos muitos jogos pela frente, mas a dedicação será sempre a mesma. Sobre o gol, fico muito contente em marcar pela primeira no São Paulo. Espero fazer muitos outros honrando ao máximo a camisa do Tricolor. Podem ter certeza que sempre me entrego ao máximo até os últimos minutos - afirmou.
Pela próxima rodada, o São Paulo sai para enfrentar o Avaí/Kindermann, neste sábado, às 15h. O Tricolor busca uma sequência de vitórias na competição, onde é quinto colocado, com sete pontos conquistados.

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