Atacante Matheus Pato vibra com gols decisivos pelo Daejeon Citizen

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

Em terceiro lugar na K-League 2 após 11 rodadas, o Daejeon Citizen segue contando com as boas atuações do atacante Matheus Pato para lutar pelo acesso. Além de servir seus companheiros, o brasileiro soma dois gols fundamentais na liga. Os mesmos foram marcados nas vitórias por 2 a 1 sobre Gyeongnam e Seoul E-land, e valeram três pontos em jogos importantes para o Daejeon. Matheus assume a postura de jogador decisivo.

- Todo gol é importante, sem dúvida, mas marcar numa partida dura, de placar apertado é ainda mais especial. Pude ajudar o Daejeon a vencer dois jogos difíceis e isso me deixou bastante feliz. Sempre fui artilheiro e tive essa particularidade. Ser decisivo não é novidade pra mim - admitiu.

Titular absoluto de sua equipe, Matheus e seus companheiros visitarão o Sangju Sangmu, sétimo colocado, no próximo sábado. Caso vença, com uma combinação de resultados, o Daejeon poderá encerrar a rodada na liderança do campeonato. Para Matheus, no entanto, neste momento o que mais importa é vencer.