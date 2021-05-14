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futebol

Atacante Matheus Pato vibra com gols decisivos pelo Daejeon Citizen

Brasileiro marcou em dois jogos importantes para o seu clube na luta pelo acesso à elite da Liga Sul-Coreana...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 22:09

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 22:09
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
Em terceiro lugar na K-League 2 após 11 rodadas, o Daejeon Citizen segue contando com as boas atuações do atacante Matheus Pato para lutar pelo acesso. Além de servir seus companheiros, o brasileiro soma dois gols fundamentais na liga. Os mesmos foram marcados nas vitórias por 2 a 1 sobre Gyeongnam e Seoul E-land, e valeram três pontos em jogos importantes para o Daejeon. Matheus assume a postura de jogador decisivo.
- Todo gol é importante, sem dúvida, mas marcar numa partida dura, de placar apertado é ainda mais especial. Pude ajudar o Daejeon a vencer dois jogos difíceis e isso me deixou bastante feliz. Sempre fui artilheiro e tive essa particularidade. Ser decisivo não é novidade pra mim - admitiu.
Titular absoluto de sua equipe, Matheus e seus companheiros visitarão o Sangju Sangmu, sétimo colocado, no próximo sábado. Caso vença, com uma combinação de resultados, o Daejeon poderá encerrar a rodada na liderança do campeonato. Para Matheus, no entanto, neste momento o que mais importa é vencer.
- Estamos numa fase intermediária da competição e temos que pensar apenas em derrotar os nossos adversários. Os rivais diretos naturalmente tropeçarão e o nosso foco não deve estar neles - finalizou.

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