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futebol

Atacante Mario Gomez anuncia aposentadoria na Alemanha

Jogador disse adeus ao futebol após sua última partida pelo Stuttgart, que conseguiu a classificação para a elite da Bundesliga; Hamburgo terá que disputar a segunda divisão...

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 22:21

LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2020 às 22:21
Crédito: AFP
Neste domingo, jogador de futebol alemão Mario Gomez se aposentou após sua última partida pelo Stuttgart. O atacante, que marcou 110 gols pelo time alemão, também marcou em sua última partida contra o Darmstadt.
O Stuttgart perdeu para o Darmstadt por 3 a 1 em casa, mas conseguiu a classificação para a primeira divisão da Bundesliga.
CRISE NO HAMBURGO O Hamburgo, tradicional equipe alemã, terá que disputar a segunda divisão pela terceira temporada consecutiva. Neste domingo, o Hamburgo precisava apenas empatar, mas foi goleado em casa pelo Sandhausen por 5 a 1. Dessa forma, terminou o campeonato na 4ª posição, com 54 pontos, e não conseguiu o tão esperado acesso. E MAIS:

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