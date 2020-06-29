Atacante Mario Gomez anuncia aposentadoria na Alemanha

Neste domingo, jogador de futebol alemão Mario Gomez se aposentou após sua última partida pelo Stuttgart. O atacante, que marcou 110 gols pelo time alemão, também marcou em sua última partida contra o Darmstadt.

O Stuttgart perdeu para o Darmstadt por 3 a 1 em casa, mas conseguiu a classificação para a primeira divisão da Bundesliga.

CRISE NO HAMBURGO O Hamburgo, tradicional equipe alemã, terá que disputar a segunda divisão pela terceira temporada consecutiva. Neste domingo, o Hamburgo precisava apenas empatar, mas foi goleado em casa pelo Sandhausen por 5 a 1. Dessa forma, terminou o campeonato na 4ª posição, com 54 pontos, e não conseguiu o tão esperado acesso. E MAIS: