Atacante Mailson se diz motivado na chegada ao Gama e quer lutar pelo acesso à Série C

O atacante Mailson, com passagem pela Chapecoense, Criciúma e CRB, chegou ao Gama com o objetivo de ajudar a levar a equipe para a Série C do Campeonato Brasileiro. Empolgado com o novo desafio, o jogador falou sobre essa perspectiva.- Estou muito motivado para esse novo desafio no Gama, um clube tradicional e que está lutando para retornar a Série C esse ano. Vamos lutar muito para fazer uma boa sequência para chegarmos a esse objetivo. O grupo é bom e tem condições de alcançar esta meta - afirmou o atacante.