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Atacante Mailson se diz motivado na chegada ao Gama e quer lutar pelo acesso à Série C

Ex-Chape, atleta reconheceu a tradição do Gama no cenário nacional...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 18:36

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 18:36

Crédito: Divulgação / Gama
O atacante Mailson, com passagem pela Chapecoense, Criciúma e CRB, chegou ao Gama com o objetivo de ajudar a levar a equipe para a Série C do Campeonato Brasileiro. Empolgado com o novo desafio, o jogador falou sobre essa perspectiva.- Estou muito motivado para esse novo desafio no Gama, um clube tradicional e que está lutando para retornar a Série C esse ano. Vamos lutar muito para fazer uma boa sequência para chegarmos a esse objetivo. O grupo é bom e tem condições de alcançar esta meta - afirmou o atacante.
Ainda de acordo com o atleta, seu desejo é fazer um grande segundo semestre no clube e somar bons jogos para ganhar espaço dentro do elenco.- Estou focado em fazer um grande segundo semestre com o grupo. Quero fazer história aqui no Gama com títulos e boas atuações.

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