Atacante Mailson foca em restante de temporada com o elenco do Gama

O atacante Mailson, titular do Gama, pediu intensidade máxima da equipe nas próximas partidas da Série D do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, o grupo tem tudo para evoluir nestas próximas semanas.- O grupo tem trabalhado muito para melhorar o desempenho em campo e para fazer uma boa sequência nestas próximas semanas. Vamos lutar muito para alcançarmos nossas metas nesta reta final de primeira fase da Série D.