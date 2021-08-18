Atacante Mailson foca em restante de temporada com o elenco do Gama

O atacante Mailson, titular do Gama, pediu intensidade máxima da equipe nas próximas partidas da Série D do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, o grupo tem tudo para evoluir nestas próximas semanas.- O grupo tem trabalhado muito para melhorar o desempenho em campo e para fazer uma boa sequência nestas próximas semanas. Vamos lutar muito para alcançarmos nossas metas nesta reta final de primeira fase da Série D.
Ainda de acordo com o atleta, sua ideia é fazer uma grande sequência com todos do elenco e trabalhar forte para seguir desempenhando em alto nível.- Estou trabalhando para fazer uma boa sequência no clube e para crescer de produção com todos na temporada. Vou me dedicar ao máximo por isso.