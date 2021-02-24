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Atacante Luidy, que nunca jogou pelo Corinthians, entra com ação na Justiça contra o clube

Jogador, que teve seu contrato com o Timão encerrado no fim do ano passado, pede na Justiça do Trabalho valores referentes ao 13º salário, férias e FGTS, totalizando R$ 724 mil...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 13:43

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 13:43
Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians
O Corinthians tem mais um problema na Justiça do Trabalho. Dessa vez o autor da ação foi o atacante Luidy, que teve seu contrato encerrado com o clube no fim do ano passado. Sem nunca ter jogado pelo Timão em quatro anos de vínculo, ele pede valores referentes ao 13º salário, férias e FGTS, totalizando uma dívida de R$ 724 mil. A informação foi divulgada pelo site "Meu Timão".TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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Contratado em dezembro de 2016 pelo Alvinegro, Luidy ficou sob contrato por quatro temporadas, mas nunca entrou em campo pelo clube. Assim, durante esse período, foi emprestado para Figueirense, Ceará, São Bento, Londrina e CRB, onde está em definitivo após o encerramento do vínculo com o Timão.
Durante esse tempo, no entanto, os representantes do atleta alegam não ter recebido 13º salário, férias e depósitos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Tudo isso ainda teve acrescido valores rescisórios, multas, juros, correção monetária e honorários do advogado, totalizando R$ 724.051,65.
O processo corre na 23ª Vara do Trabalho de São Paulo e a primeira audiência está marcada para o dia 12 de maio. O Corinthians alega que ainda não foi notificado e não pode comentar sobre o assunto neste momento.

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