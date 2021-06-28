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Atacante Lucão espera grande jogo do Guarani diante do Cruzeiro pela Série B 2021

Atleta elogiou o rendimento do time e quer seguir subindo na tabela...
LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 15:44

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 15:44

Crédito: Divulgação / Guarani
Um dos principais nomes do Guarani, o atacante Lucão, pediu intensidade máxima da equipe nas próximas partidas da temporada. De acordo com o jogador, a meta de todos no grupo é melhorar o desempenho em campo em 2021 para crescer na tabela de classificação da Série B.- O grupo tem se dedicado muito para crescer de produção e para melhorar o desempenho em campo na temporada. Estamos trabalhando para que o grupo faça uma boa sequência na Série B para crescer na classificação da competição.
O jogador falou sobre o duelo desta quarta-feira com o Cruzeiro e a importância da partida para o andamento da temporada ada equipe.- Vamos enfrentar uma grande equipe e precisamos estar preparados. O grupo sabe da importância de fazer um grande jogo para vencer. Um ótimo resultado nos dará confiança para a sequência da temporada,

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