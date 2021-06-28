Atacante Lucão espera grande jogo do Guarani diante do Cruzeiro pela Série B 2021

Um dos principais nomes do Guarani, o atacante Lucão, pediu intensidade máxima da equipe nas próximas partidas da temporada. De acordo com o jogador, a meta de todos no grupo é melhorar o desempenho em campo em 2021 para crescer na tabela de classificação da Série B.- O grupo tem se dedicado muito para crescer de produção e para melhorar o desempenho em campo na temporada. Estamos trabalhando para que o grupo faça uma boa sequência na Série B para crescer na classificação da competição.