Atacante Lucão assina com o Guarani para a disputa do Brasileirão Série B

Artilheiro do CRB em 2021 e em grande momento na carreira, o atacante Lucão vem passando por um grande momento na temporada e já tem novo desafio esse ano. O jogador, com passagem pelo Goiás, assinou com o Guarani para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.- Estou muito feliz com esse acerto no Guarani e motivado para defender mais um grande clube na carreira. Vou trabalhar muito para não só manter a minha média de gols esse ano, mas para melhorar ainda mais ela. A torcida pode esperar muita dedicação e entrega dentro de campo - comentou o atacante.