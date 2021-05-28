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futebol

Atacante Lucão assina com o Guarani para a disputa do Brasileirão Série B

Atacante vivia grande fase no CRB e chega no Bugre como esperança de gols da equipe...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 16:33

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 16:33
Crédito: Divulgação / Guarani
Artilheiro do CRB em 2021 e em grande momento na carreira, o atacante Lucão vem passando por um grande momento na temporada e já tem novo desafio esse ano. O jogador, com passagem pelo Goiás, assinou com o Guarani para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.- Estou muito feliz com esse acerto no Guarani e motivado para defender mais um grande clube na carreira. Vou trabalhar muito para não só manter a minha média de gols esse ano, mas para melhorar ainda mais ela. A torcida pode esperar muita dedicação e entrega dentro de campo - comentou o atacante.
O jogador destacou o objetivo do grupo: brigar pelo acesso em 2021.- O Guarani é um clube grande, com uma torcida gigante e tem que pensar em fazer uma ótima Série B para brigar nas primeiras posições da tabela.

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