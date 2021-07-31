Atacante Léo deixa o Shandong Taishan e chega por empréstimo ao Hebei, também da China

Crédito: Divulgação/Shandong Taishan

Formado nas categorias de base de Santos e Corinthians, Léo acertou nestasexta-feira (30) com o Hebei. O vínculo é por empréstimo até o final da Superliga Chinesa 2021. Após passagem marcante pelo futebol japonês entre 2018 e 2020, o atleta de 24 anos estava atuando no Shandong Taishan, equipe de Roger Guedes e Moisés, brasileiros ex-Palmeiras, e Fellaini, ex-Seleção Belga.- Estou indo para um novo desafio e muito feliz com essa nova chance. Voufazer o meu melhor e ajudar com meus gols no Hebei que, infelizmente, não foipossível no Shandong, pois vinha atuando fora de posição neste primeiromomento na China. Saio para buscar o meu espaço e mostrar meu potencialno futebol chinês - disse o atacante.

Léo chegou ao Shandong em fevereiro de 2021. Durante a passagem pela equipe, o atacante entrou em campo oito vezes e marcou um gol. Agora, o brasileiro se junta ao Hebei, quarto colocado do Grupo B da Superliga Chinesa, e já tem compromisso neste sábado (31) diante do Tianjin Jinmen, pela 10ª rodada da competição.Antes de chegar na China, Léo teve ótimo retrospecto no futebol japonês. No país, o atacante defendeu Gainare Tottori, Albirex Niigata e Urawa Reds. Ao longo de 98 partidas no Japão, o brasileiro anotou 65 gols e se tornou o único jogador na história a ser artilheiro duas vezes consecutivas de ligas japonesas.