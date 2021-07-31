Atacante Léo deixa o Shandong Taishan e chega por empréstimo ao Hebei, também da China

Formado nas categorias de base de Santos e Corinthians, Léo acertou nestasexta-feira (30) com o Hebei. O vínculo é por empréstimo até o final da Superliga Chinesa 2021. Após passagem marcante pelo futebol japonês entre 2018 e 2020, o atleta de 24 anos estava atuando no Shandong Taishan, equipe de Roger Guedes e Moisés, brasileiros ex-Palmeiras, e Fellaini, ex-Seleção Belga.- Estou indo para um novo desafio e muito feliz com essa nova chance. Voufazer o meu melhor e ajudar com meus gols no Hebei que, infelizmente, não foipossível no Shandong, pois vinha atuando fora de posição neste primeiromomento na China. Saio para buscar o meu espaço e mostrar meu potencialno futebol chinês - disse o atacante.
Léo chegou ao Shandong em fevereiro de 2021. Durante a passagem pela equipe, o atacante entrou em campo oito vezes e marcou um gol. Agora, o brasileiro se junta ao Hebei, quarto colocado do Grupo B da Superliga Chinesa, e já tem compromisso neste sábado (31) diante do Tianjin Jinmen, pela 10ª rodada da competição.Antes de chegar na China, Léo teve ótimo retrospecto no futebol japonês. No país, o atacante defendeu Gainare Tottori, Albirex Niigata e Urawa Reds. Ao longo de 98 partidas no Japão, o brasileiro anotou 65 gols e se tornou o único jogador na história a ser artilheiro duas vezes consecutivas de ligas japonesas.
Natural de Sorocaba (SP), Léo iniciou sua formação na base do RB Brasil, em 2011. Ao longo dos anos, passou por Corinthians, Ituano e Santos até chegar ao Gainare Tottori, onde teve sua primeira oportunidade como profissional.