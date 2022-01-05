Atacante Leandro Carvalho perto de ser anunciado pelo Náutico

A diretoria do Náutico trabalha firme nos bastidores para entregar ao técnico Hélio dos Anjos peças para o elenco e conseguiu um novo atacante.
De acordo com Jorge Macedo, executivo de futebol do Ceará, o atacante Leandro Carvalho será emprestado ao Timbu, informou o jornalista Tharcys Michel, da Rádio Transamérica de Recife.
Fora dos planos do Vozão, o jogador que retorna de empréstimo do Al-Qadisiya, da Arábia Saudita vai defender as cores do Náutico.
Agora, fica a expectativa para o seu embarque ao Recife e a incorporação ao grupo de trabalho do clube pernambucano.