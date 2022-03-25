Atacante Kayke pode reforçar o CSA na Série B

A diretoria do CSA trabalha forte nos bastidores do mercado de transferências para fortalecer a equipe de Mozart Santos e tenta costurar a chegada do atacante Kayke.

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Em conversa com o ge, o presidente Omar Coêlho citou que analisa a situação do brasileiro, que atua no futebol dos Emirados Árabes, com a camisa do Al Orooba.

‘Estamos analisando a possibilidade de sua repatriação. Todo bom jogador interessa ao CSA porque buscamos ter um bom plantel para colocar à disposição do Mozart’.

Vale citar, que sem a Copa do Nordeste, o CSA tem pela frente o estadual e a Série B no calendário 2022.