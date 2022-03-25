Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atacante Kayke pode reforçar o CSA na Série B

Azulão observa com mais carinho a situação do atacante que atua nos Emirados Árabes...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2022 às 08:20

Publicado em 25 de Março de 2022 às 08:20

A diretoria do CSA trabalha forte nos bastidores do mercado de transferências para fortalecer a equipe de Mozart Santos e tenta costurar a chegada do atacante Kayke.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Em conversa com o ge, o presidente Omar Coêlho citou que analisa a situação do brasileiro, que atua no futebol dos Emirados Árabes, com a camisa do Al Orooba.
‘Estamos analisando a possibilidade de sua repatriação. Todo bom jogador interessa ao CSA porque buscamos ter um bom plantel para colocar à disposição do Mozart’.
Vale citar, que sem a Copa do Nordeste, o CSA tem pela frente o estadual e a Série B no calendário 2022.
Crédito: (Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto
Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados