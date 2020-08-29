Atacante Kaio passa por cirurgia na perna direita

Crédito: Reprodução/Instagram @_kaionunes

Na última semana, o jovem atacante Kaio, do Goiás, passou por uma cirurgia mediante a contusão no bíceps femoral da perna direita.

Através das redes sociais, o jogador comemorou o fato do procedimento cirúrgico ter sido bem-sucedido e, agora, passará pela recuperação que não possui um prazo determinado pelo clube.

- Graças a Deus deu tudo certo na cirurgia que realizei para tratar uma ruptura do tendão do bíceps femoral. Agora, é focar 100% no processo de recuperação para voltar aos gramados mais forte e o mais breve possível. Tudo será no tempo de Deus - disse o atleta em sua conta oficial.