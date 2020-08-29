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futebol

Atacante Kaio passa por cirurgia na perna direita

Jogador do Goiás rompeu tendão do bíceps femoral e, agora, passará por recuperação que não tem prazo definido pelo Esmeraldino...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 15:35

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2020 às 15:35
Crédito: Reprodução/Instagram @_kaionunes
Na última semana, o jovem atacante Kaio, do Goiás, passou por uma cirurgia mediante a contusão no bíceps femoral da perna direita.
Através das redes sociais, o jogador comemorou o fato do procedimento cirúrgico ter sido bem-sucedido e, agora, passará pela recuperação que não possui um prazo determinado pelo clube.
- Graças a Deus deu tudo certo na cirurgia que realizei para tratar uma ruptura do tendão do bíceps femoral. Agora, é focar 100% no processo de recuperação para voltar aos gramados mais forte e o mais breve possível. Tudo será no tempo de Deus - disse o atleta em sua conta oficial.
Com isso, o novo técnico da equipe, Thiago Larghi, deve ter de esperar um bom tempo para contar com o atleta dentro da sua lista de opções para o ataque do Esmeraldino. Enquanto isso, a equipe se prepara para receber na próxima quarta feira (2) às 19h15, pelo Brasileirão, a equipe do Corinthians.

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