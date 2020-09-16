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futebol

Atacante Junior Moraes é eleito jogador do ano no Shakhtar Donetsk

Goleador da equipe ucraniana marcou 26 gols e recebeu 36% da votação popular
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Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 20:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2020 às 20:13
Crédito: Divulgação
O melhor ano da carreira de Junior Moraes rendeu mais um prêmio individual ao atacante. Em votação popular realizada nas páginas oficiais do Shakhtar Donetsk, o brasileiro recebeu 36% dos votos e foi eleito o jogador do ano do clube campeão ucraniano e semifinalista da Liga Europa. Moraes recebeu 2.421 votos e superou Taison (1.909), Taras Stepanenko (1.591) e Marlos (709).
- Me sinto muito honrado em ser escolhido o melhor jogador da temporada. Isso é fruto de muito trabalho, dedicação e ajuda dos meus companheiros. A cada ano que passa, o Shakhtar traça objetivos maiores e eu faço o mesmo em relação a minha carreira. Espero ajudar a equipe ainda mais nessa temporada - disse.
Moraes terminou a temporada 2019/2020 com 26 gols marcados em 41 partidas. Artilheiro do campeonato ucraniano pelo segundo ano consecutivo, com 20 gols, o ex-jogador do Santos foi o atleta que mais defendeu a equipe durante o ano.
Além da competição doméstica, Moraes se destacou também nas competições europeias. Marcou três gols na disputa da Liga dos Campeões (confrontos diante do Wolfsburg, da Alemanha) e mais três na campanha da Liga Europa (Atalanta, Dínamo Zagreb e Basel).
Moraes e Shakhtar voltam ao campo no próximo domingo. O atual campeão ucraniano visitará a equipe do Zorya, às 11h (de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Ucraniano.

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