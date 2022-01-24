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futebol

Atacante Juan volta aos treinos do São Paulo após contrair Covid-19

Jogador estava afastado das atividades do clube depois de testar positivo para a doença. Tricolor tem mais cinco treinamentos antes da estreia no Campeonato Paulista...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2022 às 17:35

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 17:35

O treino do São Paulo nesta segunda-feira (24) teve uma novidade: o atacante Juan, que estava afastado devido à Covid-19, voltou aos treinamentos no CT da Barra Funda e se prepara para a estreia do Tricolor na temporada, contra o Guarani, na próxima quinta-feira (27), às 21h30, em Campinas, pelo Paulistão. TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
O elenco do São Paulo tem mais cinco atividades antes de entrar em campo pela primeira vez em 2022. Juan testou positivo para Covid-19 depois de Welington e Arboleda, que já treinam com o elenco desde a última sexta-feira.
Mais dois jogadores estão infectados: os meias Igor Gomes e Talles Costa. A Covid-19, inclusive, vem sendo um problema para o São Paulo nesta pré-temporada. Somando a dupla de meias, 16 atletas já tiveram o vírus, o que atrapalha a preparação da equipe.Pela manhã, o elenco abriu o dia com exercícios físicos orientados pelos preparadores e na sequência já trabalhou com o técnico Rogério Ceni, que segue ajustando o time para a rodada de abertura do estadual.
Crédito: JuanvoltouaostreinamentoscomoelencodoSãoPaulo(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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