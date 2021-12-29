Atacante Jorge Henrique é oficializado como reforço do Camboriú

Nome conhecido do futebol brasileiro por suas passagens em clubes como Corinthians, Botafogo e Internacional, o experiente atacante Jorge Henrique foi contratado pelo Camboriú, time que disputará em 2022 a elite do futebol catarinense.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Campeão do Mundo e da Libertadores, Jorge Henrique é o novo reforço da Cambura! O meia-atacante Jorge Henrique, campeão mundial e da Libertadores com o Corinthians em 2012, irá defender as cores do Tricolor da Baixada na Série A do Campeonato Catarinense 2022 - publicou a equipe em seu perfil nas redes sociais.
Aos 39 anos de idade, o jogador natural de Resende, no Rio de Janeiro, tem passagens por outras equipes como Náutico (onde foi formado), Athletico-PR, Santo André, Ceará, Santa Cruz, Vasco, Figueirense, Náutico e o Brasiliense, seu último clube antes de acertar com o Camboriú.
Além de Jorge, o time dirigido pelo técnico Luan Carlos conta no plantel para o sistema ofensivo com André, Bruno Mota, Matheus Lagoa, Juliano, Ronny e Thiago Pato.