Atacante Jorge Henrique é oficializado como reforço do Camboriú

Nome conhecido do futebol brasileiro por suas passagens em clubes como Corinthians, Botafogo e Internacional, o experiente atacante Jorge Henrique foi contratado pelo Camboriú, time que disputará em 2022 a elite do futebol catarinense.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Campeão do Mundo e da Libertadores, Jorge Henrique é o novo reforço da Cambura! O meia-atacante Jorge Henrique, campeão mundial e da Libertadores com o Corinthians em 2012, irá defender as cores do Tricolor da Baixada na Série A do Campeonato Catarinense 2022 - publicou a equipe em seu perfil nas redes sociais.