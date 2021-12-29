Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atacante Jorge Henrique é oficializado como reforço do Camboriú

Time do interior de Santa Catarina que se reforçou com experiente jogador disputará, em 2022, a elite do campeonato estadual...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 dez 2021 às 16:21

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 16:21

Nome conhecido do futebol brasileiro por suas passagens em clubes como Corinthians, Botafogo e Internacional, o experiente atacante Jorge Henrique foi contratado pelo Camboriú, time que disputará em 2022 a elite do futebol catarinense.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Campeão do Mundo e da Libertadores, Jorge Henrique é o novo reforço da Cambura! O meia-atacante Jorge Henrique, campeão mundial e da Libertadores com o Corinthians em 2012, irá defender as cores do Tricolor da Baixada na Série A do Campeonato Catarinense 2022 - publicou a equipe em seu perfil nas redes sociais.
Aos 39 anos de idade, o jogador natural de Resende, no Rio de Janeiro, tem passagens por outras equipes como Náutico (onde foi formado), Athletico-PR, Santo André, Ceará, Santa Cruz, Vasco, Figueirense, Náutico e o Brasiliense, seu último clube antes de acertar com o Camboriú.
Além de Jorge, o time dirigido pelo técnico Luan Carlos conta no plantel para o sistema ofensivo com André, Bruno Mota, Matheus Lagoa, Juliano, Ronny e Thiago Pato.
Crédito: ExperienteavantejogarápelasegundaveznacarreiraemSC(Divulgação/Camboriú

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes
Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados