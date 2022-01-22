Atacante Jonathan Calleri é o novo camisa 9 do São Paulo

O São Paulo tem um novo camisa nove. E não é uma contratação. O atacante Jonathan Calleri herdou o número de Pablo e será o novo dono da numeração. O argentino estava com a camisa 30 desde que chegou ao clube, no meio da temporada passada. Quem estava com a nove é Pablo, que negocia uma rescisão de contrato com o São Paulo. Ela deve ser sacramentada nas próximas semanas, já que o jogador não está nos planos do técnico Rogério Ceni para a próxima temporada.