Atacante Jonathan Calleri é o novo camisa 9 do São Paulo

O São Paulo tem um novo camisa nove. E não é uma contratação. O atacante Jonathan Calleri herdou o número de Pablo e será o novo dono da numeração. O argentino estava com a camisa 30 desde que chegou ao clube, no meio da temporada passada. Quem estava com a nove é Pablo, que negocia uma rescisão de contrato com o São Paulo. Ela deve ser sacramentada nas próximas semanas, já que o jogador não está nos planos do técnico Rogério Ceni para a próxima temporada.
- Gol Jony, Gol! Especialista em balançar as redes, Calleri agora é o camisa nove do São Paulo - escreveu o clube nas redes sociais. O São Paulo vem mudando o número de seus jogadores. Luan, que antes usava a 13, que ficou com Rafinha, vai utilizar a 8. Já Alisson pegou a 12, que pertencia a Vitor Bueno, outro que está de saída da equipe.