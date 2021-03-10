Atacante Jael é apresentado pelo Ceará

Garantido na Copa Sul-Americana, o Ceará foi ao mercado e contratou o atacante Jael, que possui vasta experiência no futebol brasileiro.
Nesta terça-feira, ele foi apresentado ao Vozão e rasgou elogios ao seu novo clube. além disso, ratificou a sua escolha por defender o Alvinegro do Nordeste.
‘Eu acompanhei a última temporada do Vozão e vi o quanto é um time merecedor de tudo o que conquistou. Chegar aqui e ver toda essa estrutura é ter, ainda mais, certeza da escolha certa que eu fiz. Quero poder retribuir e ajudar meus companheiros’, afirmou.
Confira os clubes que Jael defendeu: Criciúma, Atlético Mineiro, Goiás, Bahia, Kalmar, Bahia, Portuguesa, Flamengo, Sport, Seongnam-COR, São Caetano, Joinville, Chonqqing Dangdai-CHN, Grêmio, FC Tokyo-JAP, Matsumoto Yamaga-JAP e Ceará.