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Atacante Hulk, do Atlético-MG, se envolve em acidente com uma moto

O fato ocorreu no fim da manhã desta terça-feira, na Grande BH. Não houve feridos...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 14:58

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 14:58
Crédito: Hulk conversou com o motoqueiro, que não se machucou, e depois foi embora com sua moto(Reprodução
O atacante Hulk, do Atlético-MG, se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira, 29 de junho, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um motoqueiro teria batido em seu carro. O ocorrido foi gravado por uma pessoa que passava pelo local. O vídeo mostra Hulk conversando com o motoqueiro. Não houve feridos. Segundo a assessoria do atleta, o motoqueiro bateu no carro de Hulk. O jogador do Galo havia dado seta para mudar de faixa e foi atingido pela moto na lateral. Ainda de acordo com a assessoria, o motoqueiro está bem, conversou com o jogador e deixou o local pilotando sua moto. No vídeo gravado, há a presença de algumas pessoas. O caso não teve registro de boletim de ocorrência, segundo a Polícia Militar.

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