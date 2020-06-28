Atacante Hugo Cabral acerta com time do Chipre

Crédito: Thiago Parmalat/CSA

O atacante Hugo Cabral está de malas prontas para o futebol europeu. O jogador de 31 anos assinou contrato com o Ermis Aradippou, clube recém-promovido à primeira divisão no Chipre. É o mesmo time para o qual foi o volante Airton, ex-Flamengo, Botafogo e Fluminense.

- Estou muito empolgado pela chance de ir jogar na Europa. Sei o tamanho do desafio, mas estou preparado para me apresentar e jogar logo pelo meu novo clube. Tenho certeza que muitas coisas boas virão nessa jornada - afirmou o atacante Hugo Cabral.

Hugo Cabral nasceu em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. No futebol carioca passou por Bangu e Volta Redonda. Também atuou por CSA e Ponte Preta. Foi campeão da Série B duas vezes: em 2017 (América-MG) e 2014 (Joinville).