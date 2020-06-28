Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atacante Hugo Cabral acerta com time do Chipre

Jogador de 31 anos esteve no Ituano nesta temporada, e acertou com o Ermis Aradippou, da primeira divisão do país europeu
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jun 2020 às 21:49

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 21:49

Crédito: Thiago Parmalat/CSA
O atacante Hugo Cabral está de malas prontas para o futebol europeu. O jogador de 31 anos assinou contrato com o Ermis Aradippou, clube recém-promovido à primeira divisão no Chipre. É o mesmo time para o qual foi o volante Airton, ex-Flamengo, Botafogo e Fluminense.
- Estou muito empolgado pela chance de ir jogar na Europa. Sei o tamanho do desafio, mas estou preparado para me apresentar e jogar logo pelo meu novo clube. Tenho certeza que muitas coisas boas virão nessa jornada - afirmou o atacante Hugo Cabral.
Hugo Cabral nasceu em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. No futebol carioca passou por Bangu e Volta Redonda. Também atuou por CSA e Ponte Preta. Foi campeão da Série B duas vezes: em 2017 (América-MG) e 2014 (Joinville).
Já Airton, de 30 anos, estava no Amazonas FC neste 2020. As duas negociações foram conduzidas pela MD Sports.E MAIS:Real Madrid visita Espanyol e busca abrir vantagem na ponta da La LigaVasco conclui preparação para, enfim, reestrear na temporada. Confira o provável time contra o Macaé E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados