Atacante Hugo Cabral acerta com time do Chipre

O atacante Hugo Cabral está de malas prontas para o futebol europeu. O jogador de 31 anos assinou contrato com o Ermis Aradippou, clube recém-promovido à primeira divisão no Chipre. É o mesmo time para o qual foi o volante Airton, ex-Flamengo, Botafogo e Fluminense.
- Estou muito empolgado pela chance de ir jogar na Europa. Sei o tamanho do desafio, mas estou preparado para me apresentar e jogar logo pelo meu novo clube. Tenho certeza que muitas coisas boas virão nessa jornada - afirmou o atacante Hugo Cabral.
Hugo Cabral nasceu em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. No futebol carioca passou por Bangu e Volta Redonda. Também atuou por CSA e Ponte Preta. Foi campeão da Série B duas vezes: em 2017 (América-MG) e 2014 (Joinville).
Já Airton, de 30 anos, estava no Amazonas FC neste 2020. As duas negociações foram conduzidas pela MD Sports.E MAIS:Real Madrid visita Espanyol e busca abrir vantagem na ponta da La LigaVasco conclui preparação para, enfim, reestrear na temporada. Confira o provável time contra o Macaé E MAIS: