Atacante Guilherme Santos vive a expectativa para a estreia como profissional atuando pelo Coimbra

O atacante Guilherme Santos é considerado uma joia do Galo, com apenas 19 anos. Na base alvinegra, Guilherme já marcou 24 gols com a camisa atleticana e foi um dos destaques do clube na disputa da Copa São Paulo, com 5 jogos disputados, 1 gol marcado e o total de 365 minutos em campo. - Foi muito bom jogar a Copinha! Agora o Atlético me deu uma oportunidade para pegar mais casca e me tornar um jogador maduro. - comentou o atacante. O Galo emprestou Guilherme para a disputa dos momentos decisivos do Campeonato Mineiro pelo Coimbra. O time de Contagem ainda sonha com a permanência na elite do futebol mineiro e briga na parte de baixo da tabela, na décima posição com 7 pontos conquistados, apenas 3 pontos a frente do primeiro clube na zona de rebaixamento. Após o término do Mineiro, Guilherme retornará a Cidade do Galo. - Meu objetivo e do Coimbra é ganhar os 2 jogos para conseguir manter a equipe na elite. Espero estrear muito bem pelo profissional e fazer gols, claro! - disse Guilherme. O futebol agudo e a qualidade na finalização do jovem atacante enchem os olhos dos treinadores e também da torcida atleticana que deseja vê-lo vestindo a camisa principal do Galo. Desejo que o próprio atleta compartilha. - Tenho muitos objetivos, mas o que eu mais quero e vou conseguir, é jogar pelo profissional do Atlético, fazer muitos gols e ganhar títulos importantes. - conclui confiante o jogador. Pelo Coimbra, Guilherme enfrenta a equipe do Tombense neste domingo às 17 horas.