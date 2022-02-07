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futebol

Atacante Glaucia, do São Paulo, passa por cirurgia no joelho direito

Atleta realizou procedimento para a reparação do ligamento cruzado anterior...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 13:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 13:26
A atacante Glaucia, da equipe feminina do São Paulo, passou por uma cirurgia para reparação do ligamento cruzado anterior do joelho direito, nesta segunda-feira (7), e passa bem. Ela ficará em observação e deve ter alta nesta terça-feira.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Durante a partida contra o Internacional, válida pela última rodada da primeira fase do Brasil Ladies Cup, ainda na primeira etapa, Glaucia teve uma torção no joelho e não conseguiu retornar, sendo substituída por Mylla. Após um exame de imagem feito, foi constatada a gravidade da lesão e a necessidade de intervenção cirúrgica no local.
Após a cirurgia realizada depois de pouco mais de um mês da lesão sofrida, a jogadora iniciou a recuperação com a supervisão do departamento médico da equipe feminina e será acompanhada durante os próximos meses até estar apta para o retorno aos gramados.
Glaucia está no São Paulo desde 2020 e foi a artilheira da equipe no ano de 2021, com doze gols marcados. A jogadora tem vínculo com o clube até o final de 2023.
Crédito: Glauciapassouporcirurgianojoelhodireito(Foto:GabrielaMontesano/saopaulofc.net

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