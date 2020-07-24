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futebol

Atacante Getterson avalia temporada no futebol português, pelo Marítimo

O experiente jogador brasileiro viveu altos e baixos na temporada 2019/2020, em Portugal, mas garante que o objetivo principal na competição foi atingido, que era a permanência...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 15:19

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 15:19

Crédito: Divulgação/Marítimo
Em sua segunda temporada, o atacante brasileiro Getterson de 29 anos, se mostra adaptado à vida e ao futebol em Portugal, sendo utilizado em 31 partidas e com três gols marcados. O brasileiro, no entanto, considera o começo da temporada seu melhor momento com a camisa do Marítimo.
- Eu comecei muito bem, sendo artilheiro do time na pré-temporada. Depois nos primeiros jogos estive muito bem, fazendo gols. Só que nossa equipe realizava rodízio de jogadores e creio que isso afetou um pouco meu rendimento. Meu melhor jogo nessa temporada foi contra o Sporting. Foi o primeiro jogo do campeonato e eu marquei um gol - relatou o atleta.
Com 38 pontos, o Marítimo está livre do fantasma do rebaixamento, ainda com uma rodada do campeonato a ser realizada. O objetivo da equipe da Ilha da Madeira é sempre se manter na primeira divisão portuguesa, porém Getterson confessa que imaginava-se mais nesta temporada.
- Com certeza se manter na primeira divisão era o objetivo principal, infelizmente nessa temporada deixamos escapar muitos pontos e isso por vezes nos deixou em uma situação incômoda na tabela. - disse o brasileiro.Getterson agora espera a temporada 2020/21 para ter mais oportunidades na Primeira Liga Portuguesa e para colocar o Marítimo em lugares mais altos na tabela. O atacante por fim, relembra os outros dois gols deste ano.
- Meu gol mais importante foi contra o Portimonense. Estávamos perdendo por um a zero e eu fiz o gol do empate. Também me recordo do jogo contra o Rio Ave, quando ganhamos de um a zero com gol meu. - relembrou.
Neste sábado, pela 34ª e última rodada do Campeonato Português, o Marítimo, atualmente na 12ª posição, enfrenta o Famalicão, em casa.

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