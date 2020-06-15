Atacante franco-senegalês deve acertar sua ida para o Qatar

A imprensa francesa dava como muito provável a ida do atacante franco-senegalês Niang, destaque do Rennes, para o Olympique de Marselha, já que o treinador da equipe, o português Villas Boas, considera a chegada do jogador como prioridade. Mas isso pode não acontecer, já que um clube do Qatar, que não teve o nome divulgado, também se interessa pelo jogadores e, segundo o jornal francês L'Équipe, ofereceu uma proposta salarial fantástica para levá-lo. O jornal disse que entre o clube catari e o Rennes está tudo acertado e falta apenas o OK do estafe do atleta.
Niang nasceu na França e neste país iniciou a carreira, defendeu todas as seleçoes de base, mas optou por defender Senaegal (pátria de seus pais). Ele tem 25 anos e fez a sua melhor temporada em 2018/19. Além de Rennes, o atleta defendeu Caen (FRA), Milan (ITA), Montpellier (FRA) , Génova (ITA), Watford (ING) e Torino (ITA).