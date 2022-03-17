Atacante formado na base se despede do São Paulo e será reforço do Bahia

Na base do São Paulo desde 2013, o atacante Pet se despediu do Tricolor e é o novo reforço para o elenco sub-20 do Bahia.O jogador atuou em 14 jogos e marcou três gols. Além disso, conquistou a Supercopa e a Copa do Brasil Sub-17 em 2020. Pet falou sobre sua oportunidade de passar a integrar o elenco do Bahia.

- Quando chegou o nome do Bahia, não pensei duas vezes. O clube é um gigante do futebol brasileiro. A sensação de estar aqui é única, e espero poder ajudar e colocar o Bahia onde ele merece, que é o topo - disse.O jovem jogador ainda comentou sobre suas expectativas vestindo a camisa do time nordestino e depositou seu agradecimento ao São Paulo.- A expectativa é muito boa. Espero fazer muitos gols e dar várias assistências, além de crescer como profissional. Agradeço demais ao São Paulo. Gratidão eterna ao clube que me formou, onde cresci taticamente, coletivamente, e também como pessoa. Muito obrigado - concluiu.