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Atacante formado na base se despede do São Paulo e será reforço do Bahia

O atacante Pet, que está no Tricolor desde 2013, se despediu da equipe e deve integrar o elenco sub-20 do Bahia...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 15:59

Publicado em 17 de Março de 2022 às 15:59

Na base do São Paulo desde 2013, o atacante Pet se despediu do Tricolor e é o novo reforço para o elenco sub-20 do Bahia.O jogador atuou em 14 jogos e marcou três gols. Além disso, conquistou a Supercopa e a Copa do Brasil Sub-17 em 2020. Pet falou sobre sua oportunidade de passar a integrar o elenco do Bahia.
- Quando chegou o nome do Bahia, não pensei duas vezes. O clube é um gigante do futebol brasileiro. A sensação de estar aqui é única, e espero poder ajudar e colocar o Bahia onde ele merece, que é o topo - disse.O jovem jogador ainda comentou sobre suas expectativas vestindo a camisa do time nordestino e depositou seu agradecimento ao São Paulo.- A expectativa é muito boa. Espero fazer muitos gols e dar várias assistências, além de crescer como profissional. Agradeço demais ao São Paulo. Gratidão eterna ao clube que me formou, onde cresci taticamente, coletivamente, e também como pessoa. Muito obrigado - concluiu.
Pet integrará a equipe sub-20 do Bahia, e disputará competições como a Copa do Nordeste, o Estadual, a Copa do Brasil e o Brasileirão.
Crédito: (ArquivoPessoal

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