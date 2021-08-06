Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atacante Fernandinho marca dois gols pelo Ituano e projeta duelo contra o Novorizontino
futebol

Atacante Fernandinho marca dois gols pelo Ituano e projeta duelo contra o Novorizontino

Atleta foi fundamental na vitória por 3 a 0 sobre o Criciúma...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 18:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2021 às 18:42
Crédito: Acaz/ Reprodução: Ituano
Autor de dois gols no último jogo, o atacante Fernandinho falou sobre busca do Ituano pela busca à Série B e foi o nome da vitória por 3 a 0 sobre o Criciúma.
- Estamos 100% inseridos na disputa, mas ainda não tem nada conquistado. Precisamos seguir trabalhando forte para garantir essa vaga o mais rápido possível e pensar no acesso de fato - afirmou o atacante.- Marcar gols é sempre muito importante. Principalmente os gols que dão a vitória ao time. Creio que todo mundo jogou bem, fui apenas feliz de colocar a bola para dentro quando precisou. Agora é trabalhar e seguir firme em busca do acesso - completou o atacante.
Sobre o Novorizontino, Fernandinho afirma que não espera jogo fácil no próximo jogo que disputará pela Série C.
- A expectativa é sempre a melhor possível. Assim como eles, também vivemos uma boa fase e temos plenas condições de sair vitoriosos. Mas claro, vai ser um jogo dificílimo e vai vencer quem errar menos em campo. É um jogo fundamental para nossas pretensões na competição.O Ituano entra em campo neste sábado (06), às 17h, quando enfrenta o Novorizontino, fora de casa. O confronto é válido pela 11ª rodada da Série C.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados