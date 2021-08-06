Atacante Fernandinho marca dois gols pelo Ituano e projeta duelo contra o Novorizontino

Crédito: Acaz/ Reprodução: Ituano

Autor de dois gols no último jogo, o atacante Fernandinho falou sobre busca do Ituano pela busca à Série B e foi o nome da vitória por 3 a 0 sobre o Criciúma.

- Estamos 100% inseridos na disputa, mas ainda não tem nada conquistado. Precisamos seguir trabalhando forte para garantir essa vaga o mais rápido possível e pensar no acesso de fato - afirmou o atacante.- Marcar gols é sempre muito importante. Principalmente os gols que dão a vitória ao time. Creio que todo mundo jogou bem, fui apenas feliz de colocar a bola para dentro quando precisou. Agora é trabalhar e seguir firme em busca do acesso - completou o atacante.

Sobre o Novorizontino, Fernandinho afirma que não espera jogo fácil no próximo jogo que disputará pela Série C.