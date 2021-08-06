Atacante Fernandinho marca dois gols pelo Ituano e projeta duelo contra o Novorizontino

Autor de dois gols no último jogo, o atacante Fernandinho falou sobre busca do Ituano pela busca à Série B e foi o nome da vitória por 3 a 0 sobre o Criciúma.
- Estamos 100% inseridos na disputa, mas ainda não tem nada conquistado. Precisamos seguir trabalhando forte para garantir essa vaga o mais rápido possível e pensar no acesso de fato - afirmou o atacante.- Marcar gols é sempre muito importante. Principalmente os gols que dão a vitória ao time. Creio que todo mundo jogou bem, fui apenas feliz de colocar a bola para dentro quando precisou. Agora é trabalhar e seguir firme em busca do acesso - completou o atacante.
Sobre o Novorizontino, Fernandinho afirma que não espera jogo fácil no próximo jogo que disputará pela Série C.
- A expectativa é sempre a melhor possível. Assim como eles, também vivemos uma boa fase e temos plenas condições de sair vitoriosos. Mas claro, vai ser um jogo dificílimo e vai vencer quem errar menos em campo. É um jogo fundamental para nossas pretensões na competição.O Ituano entra em campo neste sábado (06), às 17h, quando enfrenta o Novorizontino, fora de casa. O confronto é válido pela 11ª rodada da Série C.