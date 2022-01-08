Atacante ex-São Caetano, Filipe Carvalho visa estreia no futebol mineiro

Campeão Paulista da Série A2, em 2020, com o São Caetano, o atacante Filipe Carvalho tem um novo desafio na carreira. O atleta fechou com o Democrata de Governador Valadares, e disputará o Campeonato Mineiro em 2022. A estreia do jogador pelo Pantera está prevista justamente para o primeiro jogo do time mineiro no Estadual, marcado para o dia 26 de janeiro, contra a Patrocinense, no estádio José Mammoud Abbas, o Mamudão, casa do Democrata.

Ansioso pela estreia, Filipe ressalta a tradição da sua nova equipe e os objetivos no Campeonato Mineiro.

- Vestir essa camisa é motivo de orgulho, pois é um clube tradicional e com grande torcida. Agora, neste retorno para a primeira divisão, ao lado dos meus companheiros, é preciso efetuar um papel positivo para almejar grandes coisas na competição. Isso é o que o clube merece - destacou Filipe Carvalho.

Será a primeira experiência do atacante no futebol de Minas Gerais. Antes, além de ter atuado no Estado de São Paulo pelo São Caetano, Carvalho também defendeu o XV Piracicaba. O atleta também jogou no Pará, pelo Tapajós, em 2018, onde conquistou a segunda divisão do Campeonato Paraense, no Paraná, pelo Nacional, em 2019, e na Paraíba, em 2020, pelo São Paulo Crystal.

- Como é a minha primeira vez no futebol mineiro, toda a preparação que está sendo feita é de grande importância. Fui muito bem recebido por todos e, por isso, acredito que a minha adaptação aqui está sendo ótima - afirmou o atacante.

A temporada de 2022 marca a volta do Democrata à elite do futebol mineiro. Clube tradicional de Governador Valadares, que neste ano completará 90 anos de idade, foi vice-campeão do Módulo II do Campeonato Mineiro em 2021, mas, ainda que não tenha conquistado o título, garantiu o acesso a primeira divisão.