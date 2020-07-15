Atacante ex-Porto vive expectativa pela estreia no ABC de Natal

Crédito: Divulgação/FC Porto

Com a volta do futebol no país, caras novas estão aparecendo nas equipes. Durante todo o período parado por conta da pandemia da Covid-19, os clubes continuaram no mercado. No ABC, o atacante Danúbio, que teve passagem pelo Porto de Portugal, é uma das caras novas no elenco.

Danúbio não esconde a expectativa pela volta do futebol, e se diz ansioso para poder vestir a camisa do Mais Querido.

- A expectativa pela volta do futebol é muito grande. Estou muito ansioso para poder estrear com a camisa do ABC. Me sinto feliz por essa oportunidade única, estar em um clube como o ABC, um time de massa, um time que tem história no cenário nacional, estou muito feliz - disse.

Apesar de ainda jovem, Danúbio já tem uma certa experiência no futebol. O atacante atuou por diversos clubes no Brasil, além de ter defendido as cores do Porto e do Estoril Praia, de Portugal. Apesar da rodagem, Danúbio nunca disputou a Copa do Nordeste e vive a expectativa pela partida contra o CSA.

- Estou muito feliz pela volta da competição. Nunca joguei uma Copa do Nordeste, essa será minha primeira vez. Estou ansioso para entrar em campo, mostrar meu valor, e ajudar minha equipe a conseguir a vitória que é o mais importante - completou.