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Atacante ex-Porto vive expectativa pela estreia no ABC de Natal

Atacante Danúbio, que teve passagem pelo Porto de Portugal, é uma das caras novas no elenco da equipe potiguar, que enfrenta o CSA na próxima quarta-feira...

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 19:39

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 19:39
Crédito: Divulgação/FC Porto
Com a volta do futebol no país, caras novas estão aparecendo nas equipes. Durante todo o período parado por conta da pandemia da Covid-19, os clubes continuaram no mercado. No ABC, o atacante Danúbio, que teve passagem pelo Porto de Portugal, é uma das caras novas no elenco.
Danúbio não esconde a expectativa pela volta do futebol, e se diz ansioso para poder vestir a camisa do Mais Querido.
- A expectativa pela volta do futebol é muito grande. Estou muito ansioso para poder estrear com a camisa do ABC. Me sinto feliz por essa oportunidade única, estar em um clube como o ABC, um time de massa, um time que tem história no cenário nacional, estou muito feliz - disse.
Apesar de ainda jovem, Danúbio já tem uma certa experiência no futebol. O atacante atuou por diversos clubes no Brasil, além de ter defendido as cores do Porto e do Estoril Praia, de Portugal. Apesar da rodagem, Danúbio nunca disputou a Copa do Nordeste e vive a expectativa pela partida contra o CSA.
- Estou muito feliz pela volta da competição. Nunca joguei uma Copa do Nordeste, essa será minha primeira vez. Estou ansioso para entrar em campo, mostrar meu valor, e ajudar minha equipe a conseguir a vitória que é o mais importante - completou.
ABC e CSA, se enfrentam na próxima quarta-feira, dia 22, às 20h00, no CT Praia do Forte, em Mata de São João, na Bahia.

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